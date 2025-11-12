POLITIQUE
11 novembre: les moments forts en vidéo des commémorations

© Le Figaro

HOMMAGES SOLENNELS

12 novembre 2025

Commémorations du 11 novembre : les moments forts en vidéo

À l’occasion du 107e anniversaire de l’Armistice de 1918, Emmanuel Macron a inauguré une plaque à la mémoire des « malgré-nous », ces Alsaciens et Mosellans contraints de combattre sous l’uniforme allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

2 min de lecture

Emmanuel Cahour

