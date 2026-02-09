RENTREE AGITEE

9 février 2026

CNews : Jean-Marc Morandini propose son retrait de l'antenne après les appels à sa démission

Après avoir présenté un nouveau numéro de son émission sur CNews ce lundi et alors que François-Xavier Bellamy a appelé à la démission de Jean-Marc Morandini au micro de Sonia Mabrouk, l’animateur a annoncé, dans une publication sur X, avoir proposé à la direction de la chaîne de se « retirer afin de rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction ».