RENTREE AGITEE

9 février 2026

CNews : Jean-Marc Morandini propose son retrait de l'antenne après les appels à sa démission

Après avoir présenté un nouveau numéro de son émission sur CNews ce lundi et alors que François-Xavier Bellamy a appelé à la démission de Jean-Marc Morandini au micro de Sonia Mabrouk, l’animateur a annoncé, dans une publication sur X, avoir proposé à la direction de la chaîne de se « retirer afin de rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction ».

A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

