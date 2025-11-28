POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Qui sont les quatre membres présumés du commando qui a cambriolé le Louvre ?

© Le Figaro

PROFILAGE

28 novembre 2025

Casse du Louvre : plongée dans le parcours des quatre hommes soupçonnés d’avoir cambriolé la galerie Apollon

Un mois après le spectaculaire vol de bijoux au musée du Louvre, les contours du commando se précisent.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Cambriolage du Louvre , bijoux de la couronne , suspects , commando , arrestations , parcours , délinquance

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Ces chiffres et graphiques qui soulignent l’incroyable violence de l’effondrement économique allemand
2Des impôts trop lourds et trop complexes : et si les changements attendus par les Français n’avaient finalement pas grand-chose à voir avec les obsessions de Piketty ou de Zucman ?
3Des scientifiques dévoilent à quoi ressembleront les Occidentaux moyens en 2050 et ça fait peur
4Houria Bouteldja (Indigènes de la République) : « Si nous sommes homophobes et antisémites, c’est la faute du colonialisme »
5Les magistrats sont-ils vraiment hors de contrôle… ou le produit de 8 ans de renoncements ET DE NOMINATIONS macronistes ?
6En Allemagne, la réforme des retraites plonge la coalition de Friedrich Mertz dans la crise
7Fuites sur les négociations avec la Russie : y’a-t-il une guerre souterraine au sein de l’administration Trump ?