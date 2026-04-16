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LOI YADAN

16 avril 2026

Caroline Yadan : « Toutes les critiques sur cette loi ne sont pas fondées »

Alors que la polémique autour de la proposition de loi Yadan n'a cessé d'enfler ces dernières semaines, le groupe des députés macronistes a décidé de la retirer de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

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MOTS-CLES

Loi Yadan , Caroline Yadan , antisémitisme , Polémique , proposition de loi , Assemblée Nationale

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.