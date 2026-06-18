ALERTE VAGUE DE CHALEUR

18 juin 2026

Canicule : la SNCF annule des dizaines de trains à cause des fortes chaleurs

La SNCF a décidé de supprimer 71 trains Intercités qui devaient circuler de jeudi à lundi, pour « prévenir les pannes potentielles de climatisation liées aux très hautes températures » alors qu'une nouvelle vague de chaleur déferle sur la France, a indiqué SNCF Voyageurs. Les lignes concernées sont Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand et la Transversale Sud Bordeaux-Marseille, a précisé SNCF Voyageurs.