ALERTE VAGUE DE CHALEUR
18 juin 2026
Canicule : la SNCF annule des dizaines de trains à cause des fortes chaleurs
La SNCF a décidé de supprimer 71 trains Intercités qui devaient circuler de jeudi à lundi, pour « prévenir les pannes potentielles de climatisation liées aux très hautes températures » alors qu'une nouvelle vague de chaleur déferle sur la France, a indiqué SNCF Voyageurs. Les lignes concernées sont Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand et la Transversale Sud Bordeaux-Marseille, a précisé SNCF Voyageurs.
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THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.