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CANICULE

20 juin 2026

Canicule : la France bascule dans l'alerte maximale

Face à une vague de chaleur d'une intensité exceptionnelle, Météo-France place 35 départements en vigilance rouge et 45 en vigilance orange. Des températures supérieures à 40 °C sont attendues dans plusieurs régions.

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MOTS-CLES

la France , Meteo , canicule

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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