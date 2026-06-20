CANICULE
20 juin 2026
Canicule : la France bascule dans l'alerte maximale
Face à une vague de chaleur d'une intensité exceptionnelle, Météo-France place 35 départements en vigilance rouge et 45 en vigilance orange. Des températures supérieures à 40 °C sont attendues dans plusieurs régions.
1 min de lecture
MOTS-CLESla France , Meteo , canicule
THEMATIQUESEnvironnement
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.