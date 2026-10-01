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MOBILISATION LYCEENNE

1 octobre 2026

Blocus des lycées : les images des incidents et des violences lors de la mobilisation des lycéens à travers la France

Incendies, dégradations, agressions : la mobilisation lycéenne a été marquée jeudi par plusieurs incidents violents dans différentes villes. À Nantes, Marseille, Rouen ou encore en Seine-Saint-Denis, des établissements et des équipements ont été pris pour cible. Face à l’escalade des violences, Gérald Darmanin réunit les procureurs généraux et appelle à une réponse pénale ferme.

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MOTS-CLES

Éducation nationale , lycées , incidents , violences , degradation , nantes , Lyon , Gérald Darmanin , Emmanuel Macron , incendies , Roubaix

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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