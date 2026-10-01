MOBILISATION LYCEENNE

Blocus des lycées : les images des incidents et des violences lors de la mobilisation des lycéens à travers la France

Incendies, dégradations, agressions : la mobilisation lycéenne a été marquée jeudi par plusieurs incidents violents dans différentes villes. À Nantes, Marseille, Rouen ou encore en Seine-Saint-Denis, des établissements et des équipements ont été pris pour cible. Face à l’escalade des violences, Gérald Darmanin réunit les procureurs généraux et appelle à une réponse pénale ferme.