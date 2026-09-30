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"JE VOUS AI COMPRIS"

30 septembre 2026

Blocus des lycées : Emmanuel Macron dit "entendre les angoisses et la colère" mais considère que "rien ne légitime" la violence

Alors que plusieurs lycées sont mobilisés ce mercredi 30 septembre, Emmanuel Macron a décidé de réagir depuis l’Espagne. Le chef de l’État appelle au calme et condamne les violences, estimant que « aucun débat » ni aucune colère ne peut les justifier.

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MOTS-CLES

Emmanuel Macron , Elysée , violences , lycées , blocus , blocages , conférence de presse , Espagne , président de la République , Lycéens , déclaration , discours

THEMATIQUES

Politique
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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