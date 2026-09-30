"JE VOUS AI COMPRIS"

Blocus des lycées : Emmanuel Macron dit "entendre les angoisses et la colère" mais considère que "rien ne légitime" la violence

Alors que plusieurs lycées sont mobilisés ce mercredi 30 septembre, Emmanuel Macron a décidé de réagir depuis l’Espagne. Le chef de l’État appelle au calme et condamne les violences, estimant que « aucun débat » ni aucune colère ne peut les justifier.