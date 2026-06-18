POLEMIQUE
18 juin 2026
Bally Bagayoko estime que « siffler La Marseillaise » dans les stades est « un droit légitime »… mais pourtant interdit depuis 2003
Le maire LFI de Saint-Denis estime que siffler la Marseillaise peut-être un « droit à la réplique populaire » quand la France « se déshonore par ses actes à l’international ».
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.