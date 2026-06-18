POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

POLEMIQUE

18 juin 2026

Bally Bagayoko estime que « siffler La Marseillaise » dans les stades est « un droit légitime »… mais pourtant interdit depuis 2003

Le maire LFI de Saint-Denis estime que siffler la Marseillaise peut-être un « droit à la réplique populaire » quand la France « se déshonore par ses actes à l’international ».

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

La Marseillaise , siffler , Bally Bagayoko , France , hymne national

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1« France / Sénégal, l’Afrique qui a battu l’Afrique » : le président de l’assemblée nationale sénégalaise joue l’appropriation footballo-culturelle
2Défoncés et professionnellement performants : quand la drogue s’invite au sommet de la pyramide sociale française
3Mistral peut-il sauver l’Europe de son retard sur l’IA ?
4Versailles, l’atout fastes : Emmanuel Macron, le dirigeant occidental qui sait le mieux amadouer Donald Trump… ou pas
5Gaullo-libéralo-souverainisme : de Bayeux, David Lisnard propose une nouvelle tapisserie, la France
6Traversée de la Manche : l’afflux de migrants au Royaume-Uni bat des records en 2026
710 ans d’accélération à VivaTech : le salon star de la Tech française a bien changé et voilà ce que cela nous apprend