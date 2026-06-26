SURMORTALITE
26 juin 2026
Au moins 55 morts pris en charge par le Samu jeudi à Paris, une hausse de 450%
Au moins 55 morts ont été pris en charge par le Samu de Paris en 24 heures au cours de la journée du jeudi 25 juin. Habituellement, le Samu prend en charge moins de dix décès par jour.
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Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.