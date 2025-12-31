POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Capture d’écran BFMTV

VIDEO

31 décembre 2025

Attaque présumée contre la résidence de Vladimir Poutine: Moscou assure avoir une première « preuve »

Le Kremlin accuse l'Ukraine d'avoir attaqué avec des drones une résidence de Vladimir Poutine située entre Moscou et Saint-Pétersbourg, ce que Kiev dément. L'UE accuse de son côté la Russie de vouloir faire « dérailler » les efforts de paix.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

résidence , Vladimir Poutine , Russie , guerre en ukraine , attaque de drones , Vidéo

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.