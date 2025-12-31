Capture d’écran BFMTV
31 décembre 2025
Attaque présumée contre la résidence de Vladimir Poutine: Moscou assure avoir une première « preuve »
Le Kremlin accuse l'Ukraine d'avoir attaqué avec des drones une résidence de Vladimir Poutine située entre Moscou et Saint-Pétersbourg, ce que Kiev dément. L'UE accuse de son côté la Russie de vouloir faire « dérailler » les efforts de paix.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
