SEISME ELECTORAL
7 septembre 2026
Après sa victoire électorale historique en Saxe-Anhalt, l’AfD a lancé des discussions pour un gouvernement régional
L’AfD a remporté les élections dimanche dans une région de l'Est de l'Allemagne, provoquant un séisme politique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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