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SEISME ELECTORAL

7 septembre 2026

Après sa victoire électorale historique en Saxe-Anhalt, l’AfD a lancé des discussions pour un gouvernement régional

L’AfD a remporté les élections dimanche dans une région de l'Est de l'Allemagne, provoquant un séisme politique.

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Allemagne , AfD , Ulrich Siegmund , victoire , SPD , CDU , Friedrich Merz , élections , vote sanction , défaite , alliances , chancelier allemand , démocratie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.