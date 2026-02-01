© AFP
Des panneaux d'affichage portant les portraits des généraux des gardiens de la révolution iraniens tués lors de récentes frappes israéliennes, à Téhéran, le 9 juillet 2025.
LOI DU TALION DIPLOMATIQUE
1 février 2026
Après la décision de l’UE sur les Gardiens de la Révolution, l’Iran riposte et classe à son tour les armées européennes comme groupes terroristes
L’Iran a qualifié ce dimanche 1er février 2026 les armées des pays européens de « groupes terroristes ». Cette décision intervient en riposte après la décision de l’Union européenne de classer les Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste.
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
