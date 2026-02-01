POLITIQUE
© AFP

Des panneaux d'affichage portant les portraits des généraux des gardiens de la révolution iraniens tués lors de récentes frappes israéliennes, à Téhéran, le 9 juillet 2025.

LOI DU TALION DIPLOMATIQUE

1 février 2026

Après la décision de l’UE sur les Gardiens de la Révolution, l’Iran riposte et classe à son tour les armées européennes comme groupes terroristes

L’Iran a qualifié ce dimanche 1er février 2026 les armées des pays européens de « groupes terroristes ». Cette décision intervient en riposte après la décision de l’Union européenne de classer les Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste.

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

