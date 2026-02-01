LOI DU TALION DIPLOMATIQUE

1 février 2026

Après la décision de l’UE sur les Gardiens de la Révolution, l’Iran riposte et classe à son tour les armées européennes comme groupes terroristes

L’Iran a qualifié ce dimanche 1er février 2026 les armées des pays européens de « groupes terroristes ». Cette décision intervient en riposte après la décision de l’Union européenne de classer les Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste.