26 février 2026

63% des Français déclarent qu’ils « feraient barrage » à LFI au second tour d’une élection, contre 45% au RN

Selon un sondage Elabe pour BFMTV publié ce mercredi 25 février, 63% des Français déclarent qu’ils « feraient barrage » à la France Insoumise au second tour d’une élection, contre 45% au Rassemblement National.

