Best-Of du 6 au 12 septembre

Franceil y a 1 heures
Blocage en vue

18 septembre : le spectre de centaines d’ « ultra-jaunes », ces manifestants se revendiquant d'une nouvelle mouvance anti-état

Les autorités s'attendent à une mobilisation plus importante pour la journée d'action intersyndicale prévue jeudi 18 septembre que lors du mouvement « Bloquons tout » du 10 septembre.

Vu sur: BFMTV

