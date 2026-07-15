ENCORE ET ENCORE

En marge du 14 Juillet et de la demi-finale du Mondial entre la France et l'Espagne, 141 personnes ont été interpellées à Paris

Opposée à l'Espagne hier en demi-finale de la Coupe du monde, l'équipe de France s'est inclinée en passant totalement à côté de son match (2-0). Des incidents en lien avec le match et le 14 Juillet ont éclaté, 141 personnes ont été interpellées à Paris et proche banlieue.