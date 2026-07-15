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15 juillet 2026

En marge du 14 Juillet et de la demi-finale du Mondial entre la France et l'Espagne, 141 personnes ont été interpellées à Paris

Opposée à l'Espagne hier en demi-finale de la Coupe du monde, l'équipe de France s'est inclinée en passant totalement à côté de son match (2-0). Des incidents en lien avec le match et le 14 Juillet ont éclaté, 141 personnes ont été interpellées à Paris et proche banlieue.

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RMC/BFMTV

MOTS-CLES

14 juillet , Coupe du monde , Football , équipe de France , Espagne , Paris , Lyon , police , violences

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.