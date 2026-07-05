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Un technicien travaille dans un centre de données d’intelligence artificielle d’Amazon Web Services à New Carlisle, dans l’Indiana, le 2 octobre 2025.
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ATLANTICO GREEN

5 juillet 2026

Voilà pourquoi l’IA n’est pas (en l’état) la catastrophe environnementale qu’on vous dit

Les data centers alimentés par l'intelligence artificielle consomment de plus en plus d'électricité, d'eau et émettent davantage de CO₂. Mais les ordres de grandeur restent loin des scénarios les plus alarmistes : en France, ils représentent environ 2 % de la consommation électrique, leur empreinte carbone demeure limitée grâce à une électricité largement décarbonée et leur consommation d'eau reste marginale à l'échelle nationale. L'explosion annoncée des usages impose d'anticiper dès aujourd'hui les besoins énergétiques et industriels du secteur.

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nouvelles technologies , environnement , ressources , Eau , consommation , réchauffement climatique , énergie , électricité , IA , Intelligence Artificielle , risques , data centers , refroidissement

THEMATIQUES

Environnement
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Pierre Beyssac

Pierre Beyssac est Porte-parole du Parti Pirate

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