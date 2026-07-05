ATLANTICO GREEN

Voilà pourquoi l’IA n’est pas (en l’état) la catastrophe environnementale qu’on vous dit

Les data centers alimentés par l'intelligence artificielle consomment de plus en plus d'électricité, d'eau et émettent davantage de CO₂. Mais les ordres de grandeur restent loin des scénarios les plus alarmistes : en France, ils représentent environ 2 % de la consommation électrique, leur empreinte carbone demeure limitée grâce à une électricité largement décarbonée et leur consommation d'eau reste marginale à l'échelle nationale. L'explosion annoncée des usages impose d'anticiper dès aujourd'hui les besoins énergétiques et industriels du secteur.