REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

Un Bayrou “groggy” dans L’Express, “le Cardinal” Retailleau prêt à lui succéder selon Le Point ; Marianne dénonce le scandale des écoles ultra-religieuses, Le Nouvel Obs veut ranimer l’idylle entre parents et profs; La guerre des gauches est déclarée

Dans vos hebdos cette semaine : ça sent la rentrée, mais c’est bien l’élève Bayrou qui attend le verdict du conseil de classe… Le sujet ukrainien disparaît donc du podium, et le “business de la cruauté” ne fait pas le poids face à l’école et aux soubresauts de la politique. La mort de Jean Pormanove, victime du “torture-porn”, mettra-t-elle à l’ordre du jour l’éducation à l’inhibition des pulsions sadiques sur internet ?