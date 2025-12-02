POLITIQUE
"La croissance de l'ours russe", carte de 1940

TSAR ACADEMY

2 décembre 2025

« Tout brûler jusqu’à la Manche »: quand le ministère russe des Affaires étrangères annonce la couleur

N’en déplaise aux « apaiseurs » et aux naïfs, la rhétorique poutinienne réactive le parano-patriotisme d’une Russie dont l’Occident serait l’ennemi éternel et qu’il conviendrait de mater « de Berlin à Paris ». L’Ukraine est juste un hors d’oeuvre.

2 min de lecture

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

