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REVUE DE PRESSE PEOPLE

11 juillet 2026

Taylor Swift lune-de-mièlise en (belle)-famille, les Kardashian adoptent Jacob Elordi; Albert et Jacques de Monaco s’envoient en l’air; Will Smith & Jada Pinkett se recollent, Harry Styles & Zoé Kravitz planifient le mariage; Britney Spears surfe son SUV

Cette semaine, la presse people oscille entre familles royales en quête d'équilibre, histoires d'amour qui se consolident, réconciliations espérées, révélations sur les couples mythiques et parenthèses estivales. Entre tensions chez les Windsor, reconstruction de Kate Middleton, romances hollywoodiennes et confidences de célébrités, les magazines mêlent émotion, intimité et grands récits médiatiques.

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MOTS-CLES

Britney Spears , Jacob Elordi , Kardashian , Adriana Karembeu , Marc Lavoine , Adèle Exarchopoulos , Madonna , Sean Penn , Jessica Alba , Rihanna , Asap Rocky , Harry Styles , Travis Kelce , Taylor Swift , Kendall Jenner , Jennifer Lopez , Lynda Lopez , Danny Ramirez , Will Smith , Jada Pinkett Smith , Kourtney Kardashian , Travis Barker , David Beckham , Victoria Beckham , famille royale , Albert de Monaco , mariage , lune de miel , vacances , Brooklyn Beckham

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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