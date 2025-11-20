Confort moderne : si vos toilettes sont restées dans leur jus, vous ne devriez pas être affecté par la hausse...
CUISINES ET DEPENDANCES
20 novembre 2025
Taxe foncière : « C’est une hausse ? Non Sire, c’est juste une mise à jour »
La taxe foncière d’un quart des logements français augmentera en 2026 afin d’intégrer leur « modernisation présumée » au calcul. Un toilettage fiscal difficile à digérer.
