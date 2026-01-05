©
Des recherches soulèvent des questions quant à l’impact de l’alternance de contenus courts et chaotiques sur l’attention et le bien-être de certains utilisateurs.
5 janvier 2026
Si vous ne savez pas ce que sont ces « brainrots » dont parlent sans cesse vos enfants, voilà quelques petites explications
« Brainrot », c'est le terme employé par beaucoup pour désigner le flot incessant de mèmes, de sons et de slogans chaotiques et omniprésents qui se propagent sur TikTok, Roblox, dans les jeux en ligne et jusque dans les cours de récréation.
Oli Buckley est professeur de cybersécurité, Université d'East Anglia.
Lilly Casey-Green a obtenu son diplôme de Prifysgol Aberystwyth en 2024 avec une licence en criminologie, et a reçu le prix départemental Calcott Pryce pour Crime et Châtiment dans une perspective historique (2024), Cybercriminalité et cybersécurité (2024), Délinquance juvénile et justice (2023) et Police, maintien de l'ordre et société (2023).
Patrick Scaife est un chercheur interdisciplinaire titulaire d'une licence en sciences biologiques et d'un master en mégadonnées et avenir numérique, tous deux obtenus à l'Université de Warwick. Durant son passage au Centre des méthodologies interdisciplinaires, il a reçu le prix du Centre pour l'innovation et la créativité.
