LA MINUTE TECH

5 janvier 2026

Si vous ne savez pas ce que sont ces « brainrots » dont parlent sans cesse vos enfants, voilà quelques petites explications

« Brainrot », c'est le terme employé par beaucoup pour désigner le flot incessant de mèmes, de sons et de slogans chaotiques et omniprésents qui se propagent sur TikTok, Roblox, dans les jeux en ligne et jusque dans les cours de récréation.