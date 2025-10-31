POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Les preuves de mon innocence, de Jonathan Coe, Editions Gallimard

Blurred backgroundLes preuves de mon innocence, de Jonathan Coe, Editions Gallimard

ATLANTI-CULTURE

31 octobre 2025

Roman : Les preuves de mon innocence, de Jonathan Coe

Entre fiction ironique et dénonciation du populisme, un roman et une satire politique très réussis

Photo of Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops Go to Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture-Tops

MOTS-CLES

roman , Jonathan Coe , Les preuves de mon innocence , satire politique , Elizabeth II , Reine , Angleterre

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops image
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Patatras ! Et Bill Gates mit brutalement les pieds dans le plat des impasses de la lutte contre le changement climatique
2Les 500 fortunes françaises qui auraient grandi beaucoup plus vite que le patrimoine du reste des Français ? Encore une intox made in Zucman…
3Radioscopie de la droite Bardella
4« À une voix près » ?  Mais qui veut vraiment sauver l’accord de 68 entre la France et l’Algérie ?
5Nvidia killed the CAC 40 star : l’entreprise qui valait 5 000 milliards de dollars (et qui aurait pu être française)
6Guerre commerciale : les États-Unis et la Chine signent une trêve… Et l’Europe dans tout ça ?
7Vote d’une résolution RN par l’Assemblée : la poutre continue à travailler… mais vers quoi exactement ?