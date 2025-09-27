Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Peopleil y a 3 heures
"Closer", "Public" et "Voici".
Revue de Presse People

Rihanna accouche du 3ème, Adèle Exarchopoulos & François Civil attendent le 1er; Madonna célèbre les 20 ans de son David, Renaud sa Lolita pour l’avoir sauvé; Heidi Klum s’éclate à la bière, Florence Foresti, Vanessa Paradis et Brigitte Macron trinquent

Naissances, noces et nœuds au cerveau : Rihanna agrandit la tribu, Adèle Exarchopoulos et François Civil confirment la bonne nouvelle, Madonna célèbre les 20 ans de David et Renaud remercie sa fille Lolita de l’avoir « sauvé ». Pendant que Heidi Klum se fait mousser, Florence Foresti et Vanessa Paradis gèrent la tempête côté cœur et promo, et Brigitte Macron engage le bras de fer judiciaire. Une semaine où le glamour trinque… et les nerfs aussi.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

