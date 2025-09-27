Peopleil y a 3 heures
Revue de Presse People
Rihanna accouche du 3ème, Adèle Exarchopoulos & François Civil attendent le 1er; Madonna célèbre les 20 ans de son David, Renaud sa Lolita pour l’avoir sauvé; Heidi Klum s’éclate à la bière, Florence Foresti, Vanessa Paradis et Brigitte Macron trinquent
Naissances, noces et nœuds au cerveau : Rihanna agrandit la tribu, Adèle Exarchopoulos et François Civil confirment la bonne nouvelle, Madonna célèbre les 20 ans de David et Renaud remercie sa fille Lolita de l’avoir « sauvé ». Pendant que Heidi Klum se fait mousser, Florence Foresti et Vanessa Paradis gèrent la tempête côté cœur et promo, et Brigitte Macron engage le bras de fer judiciaire. Une semaine où le glamour trinque… et les nerfs aussi.
Revue de presse people , Sophie Marceau , sacha baron cohen , Rihanna , Jennifer Lopez , Taylor Swift , Miley Cyrus , Madonna , Renaud , Becks , Pierre Niney , Monica Bellucci , Tim Burton , Cardi B , Justin Bieber , Kim Kardashian , Brigitte Macron , Jayden Smith , Vanessa Paradis , Heidi Klum , Charlène de Monaco , Sarah Ferguson , meghan markle , Kate Middleton , Adèle Exarchopoulos , François Civil , Naissances , népo-babies , royauté , première dame , mariage