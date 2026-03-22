ATLANTICO GREEN
22 mars 2026
Répondre à la demande croissante de micro-processeurs pour l'IA a un coût climatique
Portée par l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle, la demande en micro-processeurs explose, entraînant une hausse significative des émissions de CO2. Si cet impact reste encore marginal à l’échelle mondiale, il soulève néanmoins des enjeux croissants liés à l’énergie, à la production industrielle et à la transition vers des modèles plus durables.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Blond est conseiller régional, délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air et Président de Bruitparif.
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Olivier Blond est conseiller régional, délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air et Président de Bruitparif.