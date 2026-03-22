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Une nouvelle plaquette de 300 millimètres d'épaisseur, contenant des puces semi-conductrices et des microprocesseurs du fabricant allemand Bosch, est photographiée à Dresde, dans l'est de l'Allemagne, le 31 mai 2021.
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ATLANTICO GREEN

22 mars 2026

Répondre à la demande croissante de micro-processeurs pour l'IA a un coût climatique

Portée par l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle, la demande en micro-processeurs explose, entraînant une hausse significative des émissions de CO2. Si cet impact reste encore marginal à l’échelle mondiale, il soulève néanmoins des enjeux croissants liés à l’énergie, à la production industrielle et à la transition vers des modèles plus durables.

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MOTS-CLES

environnement , micro-processeurs , batteries , Chine , europe , États-Unis , Pollution , CO2 , Intelligence Artificielle , réchauffement climatique , éoliennes

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Blond

Olivier Blond est conseiller régional, délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air et Président de Bruitparif.

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