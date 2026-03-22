ATLANTICO GREEN

22 mars 2026

Répondre à la demande croissante de micro-processeurs pour l'IA a un coût climatique

Portée par l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle, la demande en micro-processeurs explose, entraînant une hausse significative des émissions de CO2. Si cet impact reste encore marginal à l’échelle mondiale, il soulève néanmoins des enjeux croissants liés à l’énergie, à la production industrielle et à la transition vers des modèles plus durables.