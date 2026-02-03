POLITIQUE
L’oiseau fétiche de Tiffany & Co oscille avec le temps qui passe…

ATLANTIC-TAC

3 février 2026

Quand un empereur romain signe le cadran et quand l’or jaune fricote avec l’or blanc : c’est l’actualité des montres avant la Chandeleur

Mais aussi des chiffres plus arabes que nature, une montre pour débarquer sur les plages, des baguettes qui éclairent les heures, des statistiques qui font plaisir et une montre qui est aussi une bague…

Grégory Pons Go to Grégory Pons page

7 min de lecture

Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

