ATLANTIC-TAC

3 février 2026

Quand un empereur romain signe le cadran et quand l’or jaune fricote avec l’or blanc : c’est l’actualité des montres avant la Chandeleur

Mais aussi des chiffres plus arabes que nature, une montre pour débarquer sur les plages, des baguettes qui éclairent les heures, des statistiques qui font plaisir et une montre qui est aussi une bague…