ATLANTIC-TAC

Quand les poissons goûtent à l’orange et quand Snoopy met son chapeau : c’est l’actualité aoûtienne des montres

Mais aussi un tropisme solaire qui dure dix mois, le rock indépendant d’une néo-plateforme, le temps d’un tic-tac comme à la maison, le coup des lunettes à éclipse, un grand prix qui élimine, un succès japonais et une montre anti-canicule…