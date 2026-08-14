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Blurred backgroundUn orange batave et un bleu layette qui chavire le cœur des amateurs (Grøne)
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ATLANTIC-TAC

14 août 2026

Quand les poissons goûtent à l’orange et quand Snoopy met son chapeau : c’est l’actualité aoûtienne des montres

Mais aussi un tropisme solaire qui dure dix mois, le rock indépendant d’une néo-plateforme, le temps d’un tic-tac comme à la maison, le coup des lunettes à éclipse, un grand prix qui élimine, un succès japonais et une montre anti-canicule…

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MOTS-CLES

montres , heures , horlogerie , Undone , Bamford , Grone , ice watch , GPHC , canicule , Casio , Serica , Tag Heuer

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.