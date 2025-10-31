ATLANTIC-TAC

31 octobre 2025

Quand l’ardoise déflationne et quand la nacre plonge en bleu : c’est l’actualité des montres au temps des chrysanthèmes…

Mais aussi un pilotage furtif qui donne des sueurs froides, des fuseaux qui passent au vert, un compte à rebours teinté de bleu, un automne horloger et douze pans de titane superlatif…