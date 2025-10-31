Atlantic-tac
ATLANTIC-TAC
31 octobre 2025
Quand l’ardoise déflationne et quand la nacre plonge en bleu : c’est l’actualité des montres au temps des chrysanthèmes…
Mais aussi un pilotage furtif qui donne des sueurs froides, des fuseaux qui passent au vert, un compte à rebours teinté de bleu, un automne horloger et douze pans de titane superlatif…
7 min de lecture
THEMATIQUESConsommation
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
Populaires
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.