POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Atlantic-tac

Blurred backgroundAtlantic-tac

ATLANTIC-TAC

31 octobre 2025

Quand l’ardoise déflationne et quand la nacre plonge en bleu : c’est l’actualité des montres au temps des chrysanthèmes…

Mais aussi un pilotage furtif qui donne des sueurs froides, des fuseaux qui passent au vert, un compte à rebours teinté de bleu, un automne horloger et douze pans de titane superlatif…

Photo of Grégory Pons
Grégory Pons Go to Grégory Pons page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

montres , Atlantic-tac , cadre , actualité , marques , cadrans , aiguilles

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
Grégory Pons image
Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

Populaires

1Patatras ! Et Bill Gates mit brutalement les pieds dans le plat des impasses de la lutte contre le changement climatique
2Les 500 fortunes françaises qui auraient grandi beaucoup plus vite que le patrimoine du reste des Français ? Encore une intox made in Zucman…
3Radioscopie de la droite Bardella
4« À une voix près » ?  Mais qui veut vraiment sauver l’accord de 68 entre la France et l’Algérie ?
5Nvidia killed the CAC 40 star : l’entreprise qui valait 5 000 milliards de dollars (et qui aurait pu être française)
6Guerre commerciale : les États-Unis et la Chine signent une trêve… Et l’Europe dans tout ça ?
7Vote d’une résolution RN par l’Assemblée : la poutre continue à travailler… mais vers quoi exactement ?