ATLANTIC-TAC
30 mai 2026
Quand la topographie dessine le cadran et quand la liberté s’affiche en rouge : c’est l’actualité prairiale des montres
Mais aussi un fétiche digital hybride, une excellence mécanique titanisée, un lâcher-prise chronométré dans l’ébène, un Time Changer en panne, une méprise royalement pop, une renaissance sous ombrelle et une plongeuse à la passion chronofixée…
9 min de lecture
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
Populaires
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.