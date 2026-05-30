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Blurred backgroundSobriété iconique, audace esthétique et performance mécanique (Formex)…
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ATLANTIC-TAC

30 mai 2026

Quand la topographie dessine le cadran et quand la liberté s’affiche en rouge : c’est l’actualité prairiale des montres

Mais aussi un fétiche digital hybride, une excellence mécanique titanisée, un lâcher-prise chronométré dans l’ébène, un Time Changer en panne, une méprise royalement pop, une renaissance sous ombrelle et une plongeuse à la passion chronofixée…

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MOTS-CLES

montres , horlogerie , consommation , achats , Casio , Zenith , Bell & Ross , Gallet , Swatch , Silmach , Formex , Kollokium , marques , conseils , prix

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

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