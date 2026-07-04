POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundGuillaume Erner dans les Matins de France culture
See image caption
See copyright

MISE AU PAS

4 juillet 2026

Quand la pression des mélenchonistes transforme France culture en FCI (France Culture Insoumise)

Sous la pression des Insoumis et de la Société des Journalistes, qui demandent sa tête, l’animateur de la matinale est privé d’édito pour une mise en parallèle jugée "fallacieuse" de propos tenus par Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur les juifs.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Guillaume Erner , France Culture , Journalistes , Radio France , Arcom , Jean-Luc Mélenchon , Jean-Marie Le Pen

THEMATIQUES

Média
A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 