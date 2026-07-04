MISE AU PAS

Quand la pression des mélenchonistes transforme France culture en FCI (France Culture Insoumise)

Sous la pression des Insoumis et de la Société des Journalistes, qui demandent sa tête, l’animateur de la matinale est privé d’édito pour une mise en parallèle jugée "fallacieuse" de propos tenus par Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur les juifs.