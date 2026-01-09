La lumière intérieure d’un noir absolu pour effacer les couleurs de la lumière (H. Moser & Cie.)…
ATLANTIC-TAC
9 janvier 2026
Quand la plume effleure la porcelaine et quand l’anti-lumière nous éblouit : c’est l’actualité hivernale des montres…
Mais aussi, pour saluer les premières neiges, les coupables plaisirs d’une compilation vintage, le nouveau jeune génie tricolore de l’horlogerie, le rouge en mode nautique, l’année du Cheval et la montre qui sentait bon le sable chaud…
8 min de lecture
MOTS-CLESAtlantic-tac , montres , consommation
THEMATIQUESConsommation
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
Populaires
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.