ATLANTIC TAC
14 février 2026
Quand la gomme rougit le cadran et quand les hermines parlent breton : c’est l’actualité des montres à la Saint-Valentin
Mais aussi une machine de course qui bleuit le poignet, le minimalisme de la Mimi, l’équilibre d’un carré vissé, des montres volées, des heures illisibles et une montre spatiale qui décompte les fuseaux horaires…
7 min de lecture
MOTS-CLESmontres , horloge , temps , ice watch , BRM , Herbelin , Awake , RAKETA , MARCH LA.B , achats , saint-valentin
THEMATIQUESConsommation
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
Populaires
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.