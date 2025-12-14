POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundUne montre de pilote dont on aurait fait tout pour qu’elle existe (Albishorn) …

Une montre de pilote dont on aurait fait tout pour qu’elle existe (Albishorn) …

ATLANTIC-TAC

14 décembre 2025

Quand l’acier polit le miroir et quand l’onyx éclaire le ciel : c’est l’actualité pré-solsticiale des montres…

Mais aussi les deux compteurs d’une nostalgie lyonnaise, les chaînes précieuses qui libèrent, le chronographe dont les aviateurs auraient rêvé, la montre connectée qui tire la langue aux icônes et les taxes qui se détaxent…

Photo of Grégory Pons
Grégory Pons Go to Grégory Pons page

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Grégory Pons image
Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

Populaires

1Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens
2Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt
3L’ère des chaussures de ski (vraiment) confortables est arrivée
4Petits éléments chiffrés pour comprendre à quel point la taxe Amazon a eu des effets contraires à ceux attendus par ses promoteurs
5La pauvreté, cause majeure de la délinquance ? Une étude finlandaise grandeur nature vient pulvériser la doxa des tenants de la culture de l’excuse
6Réforme des retraites : pourquoi la France s’obstine à poser la mauvaise question
7Martin Gurri : "Biden s’est comparé à Roosevelt, Macron à Jupiter et l'extravagance de leur autopromotion aggrave l’ampleur de leur échec"