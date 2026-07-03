REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

Le PS se veut "gauche radicale de gouvernement", Matthieu Pigasse radicaliser 2027; Edouard Philippe passe la 2nde, Attal fait du chantage à l'investiture; Jean-Noël Barrot veut mettre Bayrou en retraite; L'Express encense le come-back de l'Europe du sud

Aussi dans vos hebdos cette semaine : Le Nouvel Obs passe en mode été, et nous parlera d'amour pendant plusieurs semaines, mais du vrai : celui qui se bat contre les préjugés. A nous Cléopâtre, Héloïse et Abélard, et leurs amours subversives. Le Point et Marianne profitent de l'actualité des salles obscures : à l'affiche, de Gaulle et Ulysse. Et seule la beauté pourra sauver l'écologie, qui n'a pas su profiter du boulevard qui s'offrait à elle, nous explique Delphine Batho.