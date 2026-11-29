REDUCTION DES EMISSIONS CARBONE ET DESINDUSTRIALISATION
29 novembre 2026
Transition énergétique : le prix exorbitant d'une avance européenne en TROMPE-L’ŒIL
L'échec de la COP31 relance le débat sur le bilan de la politique climatique européenne. Selon l'économiste Jesús Fernández-Villaverde, l'Europe a moins réduit son intensité carbone que la Chine, et à peine plus que les États-Unis, au prix d'une croissance en berne. Le chercheur américain Roger Pielke Jr. et Philippe Charlez, expert en énergie de l'Institut Sapiens, analysent ce bilan.
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Ce qu'il faut en retenir
Une avance en trompe-l'œil : l'UE a réduit ses émissions de 35 % depuis 1990, mais rapporté à la richesse produite, elle fait à peine mieux que les États-Unis.
Aucune accélération : l'Europe décarbone son économie à moins de 3 % par an, alors qu'il faudrait environ 10 % par an.
La désindustrialisation à la manœuvre : en France, l'industrie représente 85 % de la baisse des émissions, et les émissions importées compensent en grande partie ce recul.
Une autre voie : électrifier les usages, sortir du charbon, miser sur l'innovation et réindustrialiser, plutôt que renchérir l'énergie
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Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris. Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont et les dix commandements de la transition énergétiques (Editions VA).
Philippe Charlez enseigne à l’ISSEP, l'Institut de Formation Politique et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, , Atlantico, le Point, le Figaro et le JDD. Il intervient régulièrement sur BFMTv, France TV info, Cnews, Europe 1. Il est expert en Questions Energétiques associé au Think Tank Le Millénaire.
Roger A. Pielke Jr. est un politologue, chercheur et auteur américain spécialisé dans les politiques scientifiques et climatiques, la gestion des catastrophes, la politique énergétique et la gouvernance sportive.
Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris. Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont et les dix commandements de la transition énergétiques (Editions VA).
Philippe Charlez enseigne à l’ISSEP, l'Institut de Formation Politique et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, , Atlantico, le Point, le Figaro et le JDD. Il intervient régulièrement sur BFMTv, France TV info, Cnews, Europe 1. Il est expert en Questions Energétiques associé au Think Tank Le Millénaire.
Roger A. Pielke Jr. est un politologue, chercheur et auteur américain spécialisé dans les politiques scientifiques et climatiques, la gestion des catastrophes, la politique énergétique et la gouvernance sportive.