ATLANTICO GREEN

2 novembre 2025

Point de rupture en vue ? Le boom de l’énergie solaire place les réseaux électriques européens sous extrême tension

Alors que l’Europe installe près de quatre panneaux solaires chaque seconde, la transition énergétique connaît un essor spectaculaire mais aussi de sérieuses turbulences. Derrière le succès du photovoltaïque se cache un défi colossal : des réseaux électriques conçus pour un monde centralisé peinent à absorber l’afflux d’électricité intermittente. Surtensions, congestions, risques de black-out… Le système atteint ses limites. Sans une refonte profonde de la gestion des réseaux, l’Europe pourrait connaître de graves crises dès 2026.