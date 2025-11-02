Un technicien marche près des panneaux solaires photovoltaïques de la centrale O'Mega1 à Piolenc, dans le sud de la France, le 30 juillet 2019.
2 novembre 2025
Point de rupture en vue ? Le boom de l’énergie solaire place les réseaux électriques européens sous extrême tension
Alors que l’Europe installe près de quatre panneaux solaires chaque seconde, la transition énergétique connaît un essor spectaculaire mais aussi de sérieuses turbulences. Derrière le succès du photovoltaïque se cache un défi colossal : des réseaux électriques conçus pour un monde centralisé peinent à absorber l’afflux d’électricité intermittente. Surtensions, congestions, risques de black-out… Le système atteint ses limites. Sans une refonte profonde de la gestion des réseaux, l’Europe pourrait connaître de graves crises dès 2026.
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
