HISTOIRE DROLE

26 janvier 2026

Plus on est de fous... François Ruffin veut coller une gauche au Puy de Philippe de Villiers

Déplorant que des « gens de gauche » puissent passer « un moment formidable au Puy du Fou » au risque d’en ressortir idéologiquement contaminés, l’ex-insoumis veut son parc d’attraction alternatif. Tout ça est un peu hémiplégique.