"Nos ancêtres les Gaulois" : une vue du Centre national de recherches sur la Gaule antique
26 janvier 2026
Plus on est de fous... François Ruffin veut coller une gauche au Puy de Philippe de Villiers
Déplorant que des « gens de gauche » puissent passer « un moment formidable au Puy du Fou » au risque d’en ressortir idéologiquement contaminés, l’ex-insoumis veut son parc d’attraction alternatif. Tout ça est un peu hémiplégique.
A PROPOS DES AUTEURS