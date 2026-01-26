POLITIQUE
"Nos ancêtres les Gaulois" : une vue du Centre national de recherches sur la Gaule antique

HISTOIRE DROLE

26 janvier 2026

Plus on est de fous... François Ruffin veut coller une gauche au Puy de Philippe de Villiers

Déplorant que des « gens de gauche » puissent passer « un moment formidable au Puy du Fou » au risque d’en ressortir idéologiquement contaminés, l’ex-insoumis veut son parc d’attraction alternatif. Tout ça est un peu hémiplégique.

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 