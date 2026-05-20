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Des députés européens participent à un vote lors d'une session plénière au Parlement européen à Strasbourg, dans l'est de la France, le 8 octobre 2025.
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AVOIR UN BON COPAIN

20 mai 2026

Parlement européen : écolos et extrême droite, surprenants alliés anti « Green deal »

Euro-députés écologistes et partis nationalistes se liguent contre la simplification des procédures d’ouverture de sites industriels "durables" dans le cadre du "Green deal".

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MOTS-CLES

Parlement européen , pacte vert , green deal , écologistes , Union européenne , extrême droite

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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