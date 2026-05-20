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20 mai 2026
Parlement européen : écolos et extrême droite, surprenants alliés anti « Green deal »
Euro-députés écologistes et partis nationalistes se liguent contre la simplification des procédures d’ouverture de sites industriels "durables" dans le cadre du "Green deal".
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MOTS-CLESParlement européen , pacte vert , green deal , écologistes , Union européenne , extrême droite
THEMATIQUESEurope
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