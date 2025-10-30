POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le siège de Nvidia à Santa Clara, Californie.

Le siège de Nvidia à Santa Clara, Californie.

© JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

DESTINS CROISES

30 octobre 2025

Nvidia killed the CAC 40 star : l’entreprise qui valait 5 000 milliards de dollars (et qui aurait pu être française)

En 1993, Nvidia était une start-up à 40 000 dollars auquel le géant français du microprocesseur de l’époque, SGS-Thomson, allait fournir son premier contrat majeur. Le nain vaut désormais deux fois la totalité du CAC 40.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Nvidia , Cac 40 , STMicroelectronics , valorisation boursière

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

Populaires

1Dans « La France réinventée », Patrick Artus publie les chiffres les plus désastreux de la situation économique française
2Réseaux sociaux : et si la menace pour la démocratie n’était pas du tout là où la voit Emmanuel Macron ?
3La tempête déclenchée par Friedrich Merz sur l’immigration continue : le ministre de la Santé admet qu'il existe bel et bien des « zones interdites » en Allemagne
4Le Japon fait appel à l’armée pour faire face à la multiplication des attaques d’ours
5La France face à une pénurie d’électeurs libéraux, vraiment ? Radioscopie du potentiel électoral mileiste en France
6Musk veut détroner Wikipedia
7« ¡Felicidades, presidente Milei! » : Guillaume Kasbarian, antéchrist ultra-néolibéral