DESTINS CROISES

30 octobre 2025

Nvidia killed the CAC 40 star : l’entreprise qui valait 5 000 milliards de dollars (et qui aurait pu être française)

En 1993, Nvidia était une start-up à 40 000 dollars auquel le géant français du microprocesseur de l’époque, SGS-Thomson, allait fournir son premier contrat majeur. Le nain vaut désormais deux fois la totalité du CAC 40.