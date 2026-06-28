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Blurred backgroundLe PDG de Nvidia, Jensen Huang, présente Vera Rubin, une plateforme de centre de données IA de nouvelle génération, et Rubin Ultra, une architecture GPU IA de nouvelle génération, lors de son discours d'ouverture à la conférence annuelle des développeurs GTC de la société à San Jose, en Californie, le 16 mars 2026.
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ATLANTICO-GREEN

28 juin 2026

Nvidia affirme que le problème de la consommation d’eau de l’IA est en grande partie résolu. Faut-il croire le géant des semi-conducteurs ?

Nvidia assure avoir largement réduit la consommation d’eau liée au refroidissement de ses systèmes d’intelligence artificielle grâce à une nouvelle technologie. Cette innovation pourra-t-elle être déployée à grande échelle ?

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MOTS-CLES

Nvidia , puces , data centers , Eau , ressources , consommation , Pollution , environnement , nouvelles technologies , Intelligence Artificielle , progrès , atouts , innovation , AMD , IA , chatGPT

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Beyssac

Pierre Beyssac est Porte-parole du Parti Pirate

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Thibaut Simeon

Présent dans l’industrie du data center depuis 1988, Thibaut Simeon s’est ancré comme un acteur reconnu des infrastructures critiques en France. Fort de plus de trois décennies d’expérience, il a suivi de près les transformations du secteur, de l’informatique traditionnelle à l’essor des architectures dédiées au cloud et à l’intelligence artificielle. En 2006, il fonde avec trois associés Critical Building, une société spécialisée dans l’accompagnement des grands comptes et des principaux opérateurs IT sur la problématique de leurs infrastructures. Positionné sur des projets à forte exigence technique, le cabinet intervient en amont sur les phases de réflexion stratégique et développement foncier, puis sur la conception et le déploiement de data centers, avec une approche intégrée et multidisciplinaire des enjeux de performance, de disponibilité et de résilience. Au-delà de ses activités opérationnelles, Thibaut Simeon est engagé dans plusieurs réseaux professionnels et associations dédiés à la sécurité des systèmes d’information. Il y défend notamment la prise en compte des enjeux physiques du data center, souvent moins visibles que les problématiques logicielles, mais essentiels à la continuité de service, à la sécurité globale et à la souveraineté des infrastructures numériques.

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