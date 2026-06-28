Nvidia affirme que le problème de la consommation d’eau de l’IA est en grande partie résolu. Faut-il croire le géant des semi-conducteurs ?

Présent dans l’industrie du data center depuis 1988, Thibaut Simeon s’est ancré comme un acteur reconnu des infrastructures critiques en France. Fort de plus de trois décennies d’expérience, il a suivi de près les transformations du secteur, de l’informatique traditionnelle à l’essor des architectures dédiées au cloud et à l’intelligence artificielle. En 2006, il fonde avec trois associés Critical Building, une société spécialisée dans l’accompagnement des grands comptes et des principaux opérateurs IT sur la problématique de leurs infrastructures. Positionné sur des projets à forte exigence technique, le cabinet intervient en amont sur les phases de réflexion stratégique et développement foncier, puis sur la conception et le déploiement de data centers, avec une approche intégrée et multidisciplinaire des enjeux de performance, de disponibilité et de résilience. Au-delà de ses activités opérationnelles, Thibaut Simeon est engagé dans plusieurs réseaux professionnels et associations dédiés à la sécurité des systèmes d’information. Il y défend notamment la prise en compte des enjeux physiques du data center, souvent moins visibles que les problématiques logicielles, mais essentiels à la continuité de service, à la sécurité globale et à la souveraineté des infrastructures numériques.