A LA MODE DE CHEZ NOUS

24 janvier 2026

Le nucléaire, c’est de la bombe : champion de l’éolien, le Danemark rouvre la porte à l’atome

Le Danemark qui veut revenir sur l’interdiction des réacteurs nucléaires, Merz qui qualifie la sortie allemande de l’atome de « grave erreur stratégique » : quand la politique énergétique française irradie...