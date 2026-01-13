FULL METAL SNAPCHAT

13 janvier 2026

Nouveau service militaire : de Netflix au treillis, la génération Alpha sous les drapeaux

Facilement « saoulée » par les contraintes et la hiérarchie, la « Gen Z » rendait déjà dingue les managers d’entreprise. Bon courage aux adjudants devant accueillir les premiers conscrits de la « génération Alpha »…