TAXES, MENSONGES ET GROS GOGOS

5 novembre 2025

Montebourg lâche le morceau : « Les 75 % de Hollande sur les hauts revenus en 2012 ? Une manœuvre cynique destinée à être censurée ! »

Adoptée, la taxe Zucman aurait été tout aussi mécaniquement retoquée par le Conseil constitutionnel que l’impôt vedette de François Hollande en 2012. Mais n’était-ce pas le but de la manœuvre ?