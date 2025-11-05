POLITIQUE
Arnaud Montebourg interrogé par Caroline Roux dans Complément d'enquête sur France 2

Blurred backgroundArnaud Montebourg interrogé par Caroline Roux dans Complément d'enquête sur France 2

TAXES, MENSONGES ET GROS GOGOS

5 novembre 2025

Montebourg lâche le morceau : « Les 75 % de Hollande sur les hauts revenus en 2012 ? Une manœuvre cynique destinée à être censurée ! »

Adoptée, la taxe Zucman aurait été tout aussi mécaniquement retoquée par le Conseil constitutionnel que l’impôt vedette de François Hollande en 2012. Mais n’était-ce pas le but de la manœuvre ?

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 