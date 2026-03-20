REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

20 mars 2026

Marianne sacre Mélenchon maître du jeu à gauche; L'Express voit Macron viser 2032 & échouer, Le Point le voit lâcher Dati; Ormuz met aussi en danger les estomacs; Où est passée Maman Poutine?; Immobilier : Le Nouvel Obs conseille de se dépêcher d'acheter

A la Une de vos hebdos cette semaine : Le Nouvel Obs nous gratifie d'un énième dossier sur la dynamique immobilière, pour ne pas choisir entre Mélenchon et Bardella : Trump, les mollahs, c'est so déjà-vu… En bref : achetez vite, la baisse des prix, c'est fini, et les taux vont remonter avec le prix du pétrole ! L'Express a préféré ressortir l'IA, cette fois-ci pour nous donner envie de réussir avec elle. Marianne et Le Point sont d'accord sur l'ennemi de la semaine, et Mélenchon tient leur Une.