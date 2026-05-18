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Un employé travaille sur la chaîne de production de la nouvelle voiture électrique Peugeot e-3008 et e-5008 à l'usine Stellantis de Sochaux, dans l'est de la France, le 3 octobre 2024.
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DE TOUTE URGENCE

18 mai 2026

Les pays de l'UE se tournent déjà vers les usines automobiles pour réarmer l'Europe

Ursula von der Leyen et Mark Rutte accélèrent la coordination entre l'UE et l'OTAN, tandis que plusieurs gouvernements envisagent de convertir des usines automobiles pour produire des véhicules blindés, des drones ou des munitions.

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MOTS-CLES

armement , Union Européenne , OTAN , Russie , Défense , ukraine , usines automobiles

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.