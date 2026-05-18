DE TOUTE URGENCE
18 mai 2026
Les pays de l'UE se tournent déjà vers les usines automobiles pour réarmer l'Europe
Ursula von der Leyen et Mark Rutte accélèrent la coordination entre l'UE et l'OTAN, tandis que plusieurs gouvernements envisagent de convertir des usines automobiles pour produire des véhicules blindés, des drones ou des munitions.
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THEMATIQUESEurope
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.