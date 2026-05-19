MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE
19 mai 2026
Pouvoir d'achat : la France ne s'appauvrit pas à cause des riches, mais parce qu'elle produit de moins en moins
Le débat actuel sur le pouvoir d’achat illustre parfaitement les limites du débat économique français. À chaque poussée inflationniste, les mêmes réflexes réapparaissent mécaniquement : appels à augmenter les salaires, injonction à travailler davantage, demande d’allocations de soutien de la part de la puissance publique…
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THEMATIQUESEconomie
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).