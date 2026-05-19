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Le niveau de vie durable d’une économie dépend d’abord de sa capacité à produire au sens large, des biens et des services mais surtout de l’innovation et des gains de productivité.
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

19 mai 2026

Pouvoir d'achat : la France ne s'appauvrit pas à cause des riches, mais parce qu'elle produit de moins en moins

Le débat actuel sur le pouvoir d’achat illustre parfaitement les limites du débat économique français. À chaque poussée inflationniste, les mêmes réflexes réapparaissent mécaniquement : appels à augmenter les salaires, injonction à travailler davantage, demande d’allocations de soutien de la part de la puissance publique…

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MOTS-CLES

pouvoir d'achat , riches , productivité , salaires , allocations , débat public

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).