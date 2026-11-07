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REVUE DE PRESSE PEOPLE

7 novembre 2026

Louis Garrel craque pour Camille Etienne, M. Pokora se bat pour Christina; Laeticia Hallyday loue à Miami, Rihanna vend son boule de Noël; Kendall & Kylie Jenner se demi-pellent, Brooklyn & Nicola Peltz se retrouplent; Calvin Klein est sec comme une trique

Cette semaine, la presse people mêle maracas royales, histoires de famille et amours en vadrouille. On s’embrasse sur un parking, on déménage à Miami et Rihanna a déjà sorti son string de Noël.

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MOTS-CLES

Nicole Kidman , Britney Spears , Pete Doherty , Kylie Jenner , M. Pokora , Christina Milian , Charles III , Laeticia Hallyday , Louis Garrel , Camille Étienne , Rihanna , William et Kate , Calvin Klein , Line Renaud , Brooklyn Beckham , Nicola Peltz , Katy Perry , Justin Trudeau , Billie Eilish , Nat Wolff , Gigi Hadid , Lourdes Leon , Madonna , Revue de presse people , société , style de vie

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.