REVUE DE PRESSE PEOPLE
7 novembre 2026
Louis Garrel craque pour Camille Etienne, M. Pokora se bat pour Christina; Laeticia Hallyday loue à Miami, Rihanna vend son boule de Noël; Kendall & Kylie Jenner se demi-pellent, Brooklyn & Nicola Peltz se retrouplent; Calvin Klein est sec comme une trique
Cette semaine, la presse people mêle maracas royales, histoires de famille et amours en vadrouille. On s’embrasse sur un parking, on déménage à Miami et Rihanna a déjà sorti son string de Noël.
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MOTS-CLESNicole Kidman , Britney Spears , Pete Doherty , Kylie Jenner , M. Pokora , Christina Milian , Charles III , Laeticia Hallyday , Louis Garrel , Camille Étienne , Rihanna , William et Kate , Calvin Klein , Line Renaud , Brooklyn Beckham , Nicola Peltz , Katy Perry , Justin Trudeau , Billie Eilish , Nat Wolff , Gigi Hadid , Lourdes Leon , Madonna , Revue de presse people , société , style de vie
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.