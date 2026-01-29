©
Adopté en conseil des ministres en avril 2024, couvé par Bruno Le Maire, alors tout-puissant ministre de l’économie, le projet de loi de simplification était censé faciliter la vie des entreprises.
29 janvier 2026
Le projet de loi de simplification, un texte maudit
Il y a des textes législatifs où tout se passe bien, qui sont adoptés rapidement et sans anicroche, et il y en a d’autres qui sont véritablement maudits, accumulant tous les problèmes possibles et imaginables. Le projet de loi de simplification de la vie économique est en train de devenir la figure de proue de la deuxième catégorie.
