POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Adopté en conseil des ministres en avril 2024, couvé par Bruno Le Maire, alors tout-puissant ministre de l’économie, le projet de loi de simplification était censé faciliter la vie des entreprises.

©

Adopté en conseil des ministres en avril 2024, couvé par Bruno Le Maire, alors tout-puissant ministre de l’économie, le projet de loi de simplification était censé faciliter la vie des entreprises.

CHRONIQUES PARLEMENTAIRES

29 janvier 2026

Le projet de loi de simplification, un texte maudit

Il y a des textes législatifs où tout se passe bien, qui sont adoptés rapidement et sans anicroche, et il y en a d’autres qui sont véritablement maudits, accumulant tous les problèmes possibles et imaginables. Le projet de loi de simplification de la vie économique est en train de devenir la figure de proue de la deuxième catégorie.

Photo of Samuel Le Goff
Samuel Le Goff Go to Samuel Le Goff page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

projet de loi , simplification , Bruno Le Maire , entreprises , Assemblée Nationale , Michel Barnier

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Le Goff image
Samuel Le Goff

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

Populaires

1Pourquoi les vastes ressources naturelles du Groënland ne se traduisent pas nécessairement par d'énormes profits
2Alerte rouge sur la souveraineté numérique : l’Etat s’est (encore) saisi du sujet… avec les mêmes méthodes ayant produit des crashs en série depuis des décennies
3Cette manière de consommer de l’alcool chère aux quadras/quinquas aussi dangereuse que le binge drinking
4À quelle heure est-il préférable de prendre son petit-déjeuner en matière de longévité ?
5Quand le patron d’Anthropic jette une lumière crue sur les risques que l’IA fait selon lui courir à l’Humanité
6Déjà plus de 30 000 morts en Iran : les porteurs de keffieh aux abonnés absents
7Le premier diagnostic criminel de l’année de la France vient de tomber et il n’est pas très engageant