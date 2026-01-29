CHRONIQUES PARLEMENTAIRES

29 janvier 2026

Le projet de loi de simplification, un texte maudit

Il y a des textes législatifs où tout se passe bien, qui sont adoptés rapidement et sans anicroche, et il y en a d’autres qui sont véritablement maudits, accumulant tous les problèmes possibles et imaginables. Le projet de loi de simplification de la vie économique est en train de devenir la figure de proue de la deuxième catégorie.