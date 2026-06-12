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Blurred backgroundLes Unes des hebdos du jeudi 11 juin.
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REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

12 juin 2026

Le Point raconte le hold-up de Trump sur le foot, Marianne le voit divorcer de Netanyahou; L'Express voit la GenZ sacrifiée & attribue la fronde anti-IA aux géants de la tech; Pédocriminalité : tous responsables? A l'hôpital les mandarins tous coupables?

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Le Nouvel Obs nous montre que la coupe du monde de foot est une aubaine pour redorer l'image de Trump, qui pourtant méprisait autrefois ce "sport des immigrés". Le Point tire les leçons de Marc Bloch, qui ciblait jadis la faillite de l’éducation à la française et la paresse de penser. Quant à Challenges, il fait la radioscopie des forces armées avant le Salon Eurosatory. Bilan : la France n'est pas prête pour la guerre.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Revue de presse , Revue de presse des hebdos , Benyamin Netanyahou , génération Z , pédocriminalité , affaire Lyhanna , hôpital , Eurosatory , Coupe du monde , Football , Bernadette Chirac , Emmanuel Macron , François Bayrou , CGT , Rassemblement National , Gabriel Attal , Marianne , Le Point , Le nouvel Obs

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A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

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