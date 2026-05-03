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Un technicien présente une bouteille de diesel vert au laboratoire San Donato du groupe énergétique italien ENI, spécialisé dans la recherche et le développement pour le secteur pétrolier et gazier et fournissant à Milan.
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ATLANTICO GREEN

3 mai 2026

Le pétrole vert, espoir ou mirage ?

La promesse du pétrole vert, permettant de transformer le CO₂ en carburant grâce à des microalgues, séduit à l’heure de la transition énergétique. Entre espoir technologique et mirage énergétique, le débat renvoie aux limites physiques, économiques et politiques des alternatives aux énergies fossiles.

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MOTS-CLES

pétrole vert , pétrole , CO2 , microalgues , algues , énergie , Syklea , alternatives , innovations , transition énergétique , Crise énergétique , États-Unis , europe , France , nucléaire , énergies fossiles , espoir , Mirage , Opep

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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