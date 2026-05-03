ATLANTICO GREEN
3 mai 2026
Le pétrole vert, espoir ou mirage ?
La promesse du pétrole vert, permettant de transformer le CO₂ en carburant grâce à des microalgues, séduit à l’heure de la transition énergétique. Entre espoir technologique et mirage énergétique, le débat renvoie aux limites physiques, économiques et politiques des alternatives aux énergies fossiles.
6 min de lecture
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.