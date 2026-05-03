ATLANTICO GREEN

3 mai 2026

Le pétrole vert, espoir ou mirage ?

La promesse du pétrole vert, permettant de transformer le CO₂ en carburant grâce à des microalgues, séduit à l’heure de la transition énergétique. Entre espoir technologique et mirage énergétique, le débat renvoie aux limites physiques, économiques et politiques des alternatives aux énergies fossiles.